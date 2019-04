Christine and the Queens reinterpreta a la Ofelia de Hamlet en el video para “Comme si”

Christine and the Queens ha desvelado el vídeo oficial para ‘Comme si’, el último single extraído de su aclamado segundo álbum Chris, que se colocó en casi todas las listas de lo mejor de 2018. En el vídeo, dirigido por David Wilson (Arctic Monkeys, Tame Impala, Arcade Fire), rodado en Tailandia e inspirado por el Hamlet de Shakespeare, Christine baila en el exagerado y expresivo estilo de baile callejero Krump para subvertir el cuento de la gafada Ofelia.

El vídeo se publica poco antes de su esperado regreso a Coachella, donde su actuación nocturna será retransmitida en directo vía Youtube. El pasado mes de diciembre, Coachella visitó a Chris en sus dos actuaciones sold out en el AccorHotels Arena de Paris, para crear uno de los documentales Coachella Curated.

Chris habla de la inspiración detrás del vídeo: “Para mí, la idea del vídeo es darle un giro al terrible final de Ofelia como mito. En Hamlet, Ofelia es, por supuesto, la amante desafortunada, la rechazada; pero su locura y su suicidio son sintomáticos de toda una era: la chica joven, no deseada, no amada, simplemente no puede vivir. Está condenada, desaparece, se funde con la naturaleza. La locura también es muy interesante en esta obra, porque es el signo de una mente perturbada por el rechazo, como si no pudiera permanecer en el mundo tras ser rechazada por Hamlet. Si miramos el cuadro de Millais, y pensando en Comme si como una ensoñación erótica que subvierte el rechazo con empoderamiento, empecé a soñar en darle a este mito un giro divertido y acogedor. Deshagamos ese final trágico, engañemos a la muerte, por así decir. Devolvamos a Ofelia a la vida para expresar su deseo y locura con regocijo, como algo que la eleva, en vez de empujarla a las orillas de la muerte. Con ese fantástico ‘¿y si?’ todo se hizo posible. ¿Y si Ofelia rezuma un poder extraño, el suyo propio? ¿Y si lo expresamos por algo extremadamente moderno, como el baile Krump? ¿Y si contamos una nueva historia, una que nos emocione más que la que nos suelen contar?”.

Queda poco para sus actuaciones en Coachella, y Christine and the Queens ha anunciado además su debut en el show de Jimmy Kimmel Live, que será el martes 16 de abril. También tiene previstas muchas fechas próximamente, entre ellas All Points East, Boston Calling, Glastonbury, Roskilde, Southside, Hurricane… y también pasará por España, actuando en Primavera Sound (30 de mayo) y Doctor Music Festival (14 de julio).