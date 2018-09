Christine and The Queens inician la cuenta atrás para su nuevo disco con el vídeo para “La marcheuse”

En tan solo un par de días, llegará a las tiendas el esperado nuevo disco de Christine and The Queens, y para que la espera se nos haga más corta, hoy estrena un nuevo vídeo para La marcheuse (versión francesa de The walker.

En este vídeo la artista muestra su faceta más romántica rodeada de un escenario rural desolado y abrasado por el sol, siempre manteniendo la línea estética de su trabajo más reciente, pero esta vez con el foco en la propia mirada.

Por ahora, ya conocemos cuatro de las canciones que incluirá este esperado Chris, que ha sido compuesto, arreglado e interpretado por la propia Christine and the Queens, y del que ya nos había mostrado canciones como 5 Dollars, Doesn’t Matter y el exitoso Girlfriend.

Gira de Christine and the Queens

Christine and the Queens ha anunciado una gira por Europa, Canadá y Estados Unidos, que por el momento no pasa por España.

Tracklist de Chris de Christine and The Queens

1. Comme si

2. Girlfriend (feat. Dâm-Funk)

3. The walker

4. Doesn’t matter

5. 5 dollars

6. Goya Soda

7. Damn (what must a woman do)

8. What’s-her-face

9. Feel so good

10. Make some sense

11. The stranger