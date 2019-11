Christina Rosenvinge se despide en directo de “Un hombre rubio”

05/12/2019 Teatre Municipal Francesc Tàrrega (Benicàssim)

10/01/2020 Sala Armas (Zaragoza)

16/01/2020 Sala Apolo (Barcelona)

17/01/2020 Joy Eslava (Madrid)

no se despide de un álbum cualquiera. Con las canciones de Un hombre rubio (El Segell, 2018) ha visitado Chile, México y Argentina; ha protagonizado uno de los grandes momentos de su carrera con ely ha celebrado un éxito editorial con la publicación de Debut, el libro de canciones con el que tuvo leyendo a todo el país. El hilo compositivo de su octavo disco de estudio no ha dejado a nadie indiferente, tanto es así que ha ganado el. Tanto prensa como salas y festivales han reconocido el talento de una artista incombustible que ha luchado desde siempre por el lugar que le pertenece: entre las palabras y la música, entre la reflexión y el debate, un lugar que nadie más podría haber ocupado con tanta sabiduría y belleza como Christina. Ahora, llega el momento de anunciar las fechas de fin de gira, que quedan así. No te lo pierdas…