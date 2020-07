Chrissie Hynde comparte su versión del “Don’t Fall Apart On Me Tonight” de Bob Dylan

Chrissie Hynde y James Melbourne de The Pretenders han vuelto a versionar a Bob Dylan, en esta ocasión su tema Don’t Fall Apart On Me Tonight. A lo largo del confinamiento, el dúo ha estado haciendo su propia versión de numerosas canciones de Dylan, y esta es la última entrega hasta la fecha.

La canción está incluida en el disco Infidels de Dylan, publicado en el año 1983.

Además de estas versiones, The Pretenders están a punto de lanzar su nuevo disco Hate For Sale, que sale este viernes 17 de julio.

BIOGRAFÍA DE THE PRETENDERS

Formados a finales de Ios 70, la formacion original de The Pretenders, encabezada por la voz de Chrissie Hynde, hizo un guitar rock inteligente y melódico que llenó el vacío entre la crudeza del punk y el caramelo para los oídos del new wave pop, con un toque de influencia de los 60. Durante Ios primeros álbumes la banda parecía intocable, pero la muerte prematura del guitarrista James Honeyman-Scott y el bajista Pete Farndon dejó colgados a The Pretenders. Sin embargo se recuperaron magníficamente con Learning To Crawl en 1984 y siguieron adelante a partir de ahí. Décadas después, The Pretenders y Hynde continúan siendo leyendas del rock.

Fuente: Apple Music

DISCOGRAFÍA DE THE PRETENDERS

Pretenders (1980)

Pretenders II (1981)

Learning to Crawl (1984)

Get Close (1986)

Packed! (1990)

Last of the Independents (1994)

Viva el Amor (1999)

Loose Screw (2002)

Break Up the Concrete (2008)

Alone (2016)

Hate for Sale (2020)

