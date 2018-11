Chris Cornell recibirá un gran homenaje en Los Ángeles

Chris Cornell nos dejó hace más de un año. Un día de mayo, en Detroit, tras actuar, decidió quitarse la vida. Lo que quizás no sepa es el gran vacío que dejó, era una de las voces más significativas del siglo XX y XXI. Sus fans lloraron su muerte pero la industria musical intenta avivar su imagen y engrandecer su obra siempre que hay ocasión.

Por ello, son varias las bandas que participarán en un concierto benéfico a favor de la organización Chris and Vicky Cornell Fundation y The Epidermolysis Bullosa Medical Research Foundation. Aquí podéis ver la historia de la misma y las acciones que llevan a cabo, especialmente enfocadas a uno de los sectores más vulnerables de la sociedad: la infancia.

Chris Cornell siempre fue una persona extremadamente generosa en vida y colaboró activamente en muchas causas humanitarias. Como voluntad, su familia continua manteniendo viva ese lado menos conocido del artista de Seattle.

Respecto al homenaje a Chris Cornell

Bandas como Metallica, Foo Fighters o Ryan Adams, así como miembros de Temple of the Dog, Audioslave y Soundgarden participarán en este concierto benéfico el próximo día 16 de enero. Tendrá lugar en el Forum de Los Ángeles, ciudad donde vivía el arista en la última etapa de su vida. El show será dirigido por Jimmy Kimmel.

El concierto se ha titulado: I Am The Highway: A Tribute to Chris Cornell.

Asimismo, en un futuro se anunciarán más artistas que colaborarán como invitados especiales. Promete ser una velada muy especial y emotiva. La figura de Chris tiene un peso muy relevante para comprender gran parte de la historia de la música actual.

La última canción de Chris Cornell

Aunque hace más de un año de su lamentable pérdida, su legado sigue muy vivo. Su hijo protagonizará el vídeo de la canción When bad goes good. Parece que el talento es marca de la casa.

Eso sí, mañana se podrá ver al completo. Estamos seguros que nos tocará el corazón desde la lejanía.