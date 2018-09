Childish Gambino no cambia de opinión e insiste en que nos encontramos ante su última gira

Últimamente, no paramos de tener novedades de Childish Gambino, aunque las últimas no nos gustan especialmente. Después de estrenar su nuevo videoclip para la canción Feels Like Summer y enviar a principios de semana dos canciones no plenamente terminadas a aquellos que han comprado entradas para su gira norteamericana de forma que puedan irse familiarizando con ellas, el cantante ha insistido en que estamos en los momentos finales de su carrera musical bajo su pseudónimo actual.

Aunque durante el verano ha estado en varios festivales, entre ellos el Bilbao BBK Live, fue el 6 de septiembre cuando arrancó oficialmente su nueva gira mundial en Atlanta, y en grabaciones del público, Donald Glover afirmó lo siguiente: “Si estás en este concierto, deberías saber que estás en la última gira en la historia de Gambino. Así que esto no es un concierto, esto es ir a la iglesia“.

De este modo, Glover sigue convencido de los planes que anunció a principios de año cuando aseguró que su próximo disco será el último con su nombre actual. Y no parece que vaya a cambiar de opinión.

Mientras tanto, el estadounidense seguirá sumando éxitos en su carrera como los pasados Video Music Awards, donde consiguió premios a la mejor dirección y a la mejor coreografía por el impresionante vídeo para This Is America, todo un triunfo global que le ha llevado al éxito a nivel mundial.