Childish Gambino envía por sorpresa dos canciones inéditas sin terminar a sus fans

Los fans de Childish Gambino que han comprado entradas para su gira norteamericana han recibido una agradable sorpresa en las últimas horas en forma de dos nuevas canciones que el propio artista les ha enviado. Se trata de los temas Algorhythm y All Night, totalmente inéditos y que, como el propio Donald Glover ha reconocido, no están terminadas al 100%, por lo que también les ha pedido que no las compartan con nadie.

Desde luego, es algo difícil de conseguir en esta época en la que todo se comparte en redes sociales, pero el artista ha decidido hacerlo ya que las incorporará al setlist de sus próximos conciertos y quiere , de esta manera, aquellos que asistan ya las conozcan y no se las encuentren por sorpresa.

Por ahora, no hemos podido escucharlas, y no sabemos si lo podemos hacer en las próximas horas ya que parece que los fans están siendo bastante respetuosos con la petición del artista.

Feels Like Summer, su último videoclip

Hace unos días, el estadounidense estrenó su último videoclip animado, por el que desfilan músicos como Nicki Minaj, Travis Scott, Azealia Banks, Drake, Future, A$AP Rocky, Solange, The Weeknd y, sobre todo, un Kanye West con su gorra de Make America Great Again llorando mientras Michelle Obama intenta consolarle. No os lo perdáis aquí.