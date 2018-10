Charli XCX y Troye Sivan estrenan colaboración con “1999”

Desde hace ya unos días que se había anunciado que Charli XCX y Troye Sivan iban a unir fuerzas con un nuevo single, que por fin podemos escuchar hoy bajo el título 1999. Como su propio nombre indica, se trata de una canción ciertamente nostálgica en la que ambos artistas echan una mirada a cómo eran las cosas casi 20 años atrás, llegando incluso a nombrar aalgunos de los artistas más reconocidos de aquel momento, y que en algunos casos siguen en activo, como Eminem y Britney Spears, o a inspirarse en una de las películas más exitosas del final del siglo pasado, Matrix, para la portada del single.

ANGELS!!! PRE SAVE UR NEW FAV POP SONG, 1999 ON @SPOTIFY ASAP!!!!! CANT WAIT FOR U TO HEAR THIS!!!!! https://t.co/f3J7pQsrGG pic.twitter.com/fCtHqUDjub

— CHARLI XCX (@charli_xcx) October 3, 2018