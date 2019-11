Carolina Durante se atreve con el Wizink Center para diciembre de 2020

Hasta hace unos pocos años, tocar en el Wizink Center de Madrid era algo reservado a tan solo unos pocos elegidos. Sin embargo, cada vez son más las bandas que se marcan como objetivo tocar en el mítico recinto madrileño lo antes posible. Desde hoy sabemos que los siguientes, al menos por el momento, serán los madrileños Carolina Durante, que sin duda son una de las bandas sensación del último año. Recordemos que empezaron su trayectoria hace poco más de 2 años y su ascenso ha sido meteórico desde ese momento, con unos pocos singles y, hace tan solo unos meses, su disco debut, que les ha llevado por multitud de salas y festivales de toda nuestra geografía. La fecha elegida será el 28 de diciembre de 2020, por lo que lo anuncian con más de un año de antelación conscientes del reto que supone llenar el inmenso recinto madrileño. Por ahora, no hay información de la venta de entradas aunque nos imaginamos que conoceremos los detalles próximamente. Ésta no es la única noticia que tiene la banda, ya que mañana mismo estrenarán su nuevo single No Tan Jóvenes con un videoclip dirigido por Ernesto Sevilla y que, por los que hemos podido ver, va merecer muchísimo la pena. Estaremos atentos.