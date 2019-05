Carolina Durante presenta sus “Nuevas formas de hacer el ridiculo” y una gran gira de otoño

Y aquí estamos, apenas un año y medio después, con Carolina Durante anunciando su primera gran gira. El grupo formado por Mario, Juan, Martín y Diego se ha encargado de darle la vuelta a todo, de pulverizar récords, y de convertirse en una de las grandes bandas en castellano a base de himnos que han llegado a una generación que parecía secuestrada por el autotune.

Para Carolina Durante su álbum debut ha supuesto la confirmación de todo lo que habían estado desarrollando durante dos años: un disco valiente, directo, y compuesto por diez hits incontestables, sin relleno, que sirven para dar un puñetazo en la mesa y demostrar que las guitarras están aún muy vivas, y que las letras cargadas de ironía, mala hostia, y sentimiento, aún pueden conectar con la gente. Y es que esto es Carolina Durante: un grupo de jóvenes que han entendido que no hace falta ser ni un virtuoso, ni un intenso, para entender de qué va esto, que las canciones son lo único que importa.

Ahora, para celebrar que su primer disco lleva un mes fuera, la banda anuncia las primeras fechas de gira en otoño que les llevará a presentarlo por toda la península (y fuera de ella). Una verdadera prueba de fuego, enfrentándose a aforos que jamás hubiéramos imaginado, y que va a ser el verdadero termómetro de lo que está pasando.

Además, para seguir con las novedades, ya está disponible el clip de Nuevas Formas de Hacer el Ridículo, una de las grandes canciones de Carolina Durante presentada con un vídeo de Querido Antonio: Alberto González Vázquez se ha convertido gran narrador de la actualidad con un discurso surrealista y mordaz, capaz de contar la realidad más siniestra a partir de la ironía más actual.

Carolina Durante, editado en coalición por Sonido Muchacho y Universal Music Spain y grabado en La Casa Estudio (Granada) y Studio B (Madrid), producido por Bernardo Calvo, mezclado por (el que fuera fundador de Killing Joke y productor de The Verve, The Cult o The Orb, entre otros) Martin “Youth” Glover y masterizado por Bori Alarcón, es un manifiesto en sí mismo.

Sigue habiendo hits que mantienen no solo el pulso urgente y ultramelódico que conocimos en sus primeras canciones, tan cerca del sonido del rock 80s de Madrid como de la new wave más oscura de Mánchester, con momentos más cerca del medio tiempo punk y otros de la urgencia del rock alternativo melódico; sino que se abren en canal hablando de lo que están viviendo tanto como banda como a nivel personal, dejando retratos que representan a una generación que necesitaba a un grupo como ellos no solo para empujarse y desgañitarse en los conciertos cantando sus canciones, sino para, en tiempos en donde nadie cree en nada y nada le representa, poder creer en Carolina Durante.

Os dejamos todas las fechas a continuación: