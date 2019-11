Carolina Durante ponen a la venta un 7 pulgadas exclusivo

uenta la leyenda que, en plena explosión de la escena urbana española, la canción más eufórica de 2018 lucía cuatro acordes de guitarra, bajo y batería de los de verdad, y una letra que en vez de hablar de los trapicheos de la calle se reía de las desventuras de la jet set madrileña, votante de Ciudadanos y fan de Taburete. Sigue diciendo la leyenda que Carolina Durante optaron por no incluir ni este himno, Cayetano, ni su aclamada colaboración con Amaia, Perdona (Ahora Sí Que Sí), en su primer largo homónimo, publicado a principios de 2019. Si eso no es actitud ganadora, ya no sabemos qué puede serlo. ¿Moraleja? Los Punsetes y Triángulo de Amor Bizarro ya no se sienten tan solos, y Los Planetas ya atisban a sus sucesores generacionales. Melodías de siempre, letras virales y actitud desbordante. El milagro.



Fuente: Apple Music