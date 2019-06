Cartel del “Festín” de Carne Cruda por su 10 aniversario

Este próximo 22 de junio el programa Carne Cruda, financiado por sus oyentes, celebrará su 10º aniversario en la sala Razzmatazz a través de una jornada que contará con hasta 10 bandas que incluso llegan a componer un “line-up” para la ocasión.

Así esta celebración del programa, liderado por Javier Gallego, ha logrado componer una programación musical orientada a este acto que contará con artistas como Silvia Pérez Cruz, Albert Pla, Triángulo de Amor Bizarro, Mujeres, The New Raemon, The Crab Apples y Side Chick.

Aunque éstas, según la organización, son las primeras confirmaciones… por lo que algún nombre más se incorporará. Las entradas se encuentran todavía disponibles en Notikumi por un precio de 25€.