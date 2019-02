Carly Rae Jepsen regresa con dos nuevas canciones

La cantante canadiense se desquitó de etiquetas de ‘one-hit wonder’, tras el viral Call Me Maybe de 2012, y maduró musicalmente en 2015 con Emotion. Cuatro años después de su tercer álbum de estudio, Carly Rae Jepsen ya prepara su continuación.

Por el momento ya se pueden escuchar dos nuevas canciones: Now That I Found You y No Drug Like Me. La primera de ellas ha estado precedida por varios comentarios en las redes de Carly Rae Jepsen que anticipaban su llegada. La vocalista pop ha descrito el tema como “lo más alto que llegas cuando un nuevo amor comienza a cambiar tu vida“.

Con estos adelantos, ya existen un total de tres piezas disponibles del posible futuro disco de Carly Rae Jepsen. A las recién llegadas hay que sumar Party For One, single compartido por la artista el pasado 2018.

A falta de detallar la llegada del trabajo, el cuarto en su carrera, cabe recordar que Carly Rae Jepsen presentará sus nuevas composiciones en el Primavera Sound 2019. En concreto, la intérprete actuará el viernes 31 de mayo.