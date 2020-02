Car Seat Headrest estrena single y anuncia nuevo disco para mayo

¿Teníais ganas de nuevo disco de Car Seat Headrest? El nuevo disco de Will Toledo llegará el próximo 1 de mayo y hoy nos lo presenta con el primer adelanto, una canción titulada Can’t Cool Me Down que ya puedes escuchar a continuación:

El disco al completo ya tiene título también, Making a Door Less Open, y se puede considerar una colaboración del artista con 1 Trait Danger, nombre bajo el que se esconde el propio Toledo y el baterista Andrew Katz.

La técnica de grabación es quizá uno de los puntos más interesantes de este álbum. Primero, grabaron las pistas como una banda rock tradicional, con sus guitarras, bajo y batería, y después una segunda vez usando únicamente sonidos de sintetizador, siendo el resultado final una mezcla de ambas opciones.