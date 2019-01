Cage The Elephant presenta “Ready To Let Go”, primer adelanto de su nuevo disco

El 19 de abril nos traerá un nuevo disco de Cage The Elephant titulado Social Cues, que hoy nos presentan con el videoclip para Ready To Let Go. Estamos ante el quinto trabajo de la banda estadounidense, el primero de la banda estadounidense desde que lanzasen Tell Me I’m Pretty en 2015.

Próximamente, anunciarán las primeras fechas de una gira que volverá a traernos su arrollador directo que ya hemos podido presenciar en diversas ocasiones en festivales de nuestro país. Mientras tanto, os dejamos el listado completo de canciones incluidas en este nuevo trabajo: