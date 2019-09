C. Tangana estrena colaboración con Paloma Mami

C. Tangana y Paloma Mami acaban de lanzar su nuevo single, No Te Debí Besar. La canción ha sido producida por el propio C. Tangana junto a su productor habitual, Alizzz y escrita por C. Tangana y Paloma. No Te Debí Besar es la primera colaboración de la joven artista chilena.

“Conocí a Paloma gracias a Flaca (@flacabangbang), una artista de CHICA, un colectivo que sirve de altavoz para todas las mujeres que hacen música en español. Not Steady sólo tenía 50.000 reproducciones, pero en seguida me di cuenta de que Paloma tenía algo especial. Es un honor para mi trabajar con artistas como ella“, ha afirmado C. Tangana.

No Te Debí Besar es el primer single de El Madrileño tras el sorprendente “Para Repartir“. Una canción en la que Pucho vuelve a apoyarse en el preciso trabajo de producción de Alizzz para encontrar el equilibrio adecuado entre su inevitable sensibilidad musical europea y el calor de los ritmos afrocaribeños; una fórmula que pulen una vez más hasta derretir los clichés sonoros que inundan el mainstream urbano en español, y a la que ahora también añaden la irresistible presencia de Paloma Mami. La artista chileno-norteamericana- una de las grandes revelaciones femeninas del urban latino de este último año – deja aquí el sello de su irresistible forma de entender el RnB-Pop, llamado a encajar tarde o temprano con la visión de un artista como C. Tangana.

“Cuando grabamos No Te Debí Besar con C. Tangana, era la primera vez que nos juntábamos en el estudio después de que él llevara más de un año mostrando interés en trabajar conmigo. Cuando nos conocimos y nos metimos en el estudio, fluyó la creatividad fácilmente, y al final grabamos una canción que nos encanta a los dos. ¡Una pasada!“, afirma Paloma Mami.

En lo visual, el videoclip dirigido por Rogelio y producido por CANADA logra por su parte sacar el máximo partido al magnetismo que desprenden ambos como pareja en pantalla. Tangana y Paloma Mami se gustan en los roles de perdedor y femme fatale, para protagonizar así una pequeña historia nocturna de violencia y desamor de factura puramente cinematográfica.

C. Tangana (Antón Álvarez Alfaro) es un rapero y cantante español asociado con el colectivo Agorazein. Inspirado por los Beastie Boys, Alfaro comenzó a editar material en 2006 haciéndose llamar Crema, mientras aún se encontraba en la universidad. Su carrera recién despegaría al ingresar a Agorazein y publicar C. Tangana en 2011, su primer lanzamiento bajo ese nombre. Love’s (2012) introdujo el estilo que lo haría conocido, una fusión entre música latina, española, EDM, trap y hip-hop. El éxito internacional llegó en 2016 de la mano del sencillo “Antes de morirme” junto a Rosalía. Contratado por Sony, durante 2017 C. Tangana publicó varios sencillos y colaboraciones de gran suceso en España, Europa y Latinoamérica, así como su álbum debut oficial Ídolo. El mixtape Avida Dollars apareció en 2018.

Fuente: Apple Music

