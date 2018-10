Buzzcocks reeditan sus dos primeros discos por su 40° aniversario

Para celebrar el 40° aniversario de sus discos Another Music In A Different Kitchen y Love Bites, Buzzcocks han anunciado su reedición para el 25 de enero de 2019. Igualmente, para empezar a adelantar el lanzamiento, han compartido dos adelantos: I Don’t Mind de Another Music In A Different Kitchen y E.S.P. de Love Bites.

Ambos discos han sido ampliamente trabajados y remasterizados de las cintas originales y editados con las portadas de Malcolm Garrett, y saldrán junto con un libreto de 8 páginas con imagenes antes nunca antes vistas y notas del periodista musical Jon Savage. Además es la primera vez en muchos años que se reeditarán en vinilo, y estarán disponible en este formato de 180 gramos.

Historia de Buzzcocks

Buzzcocks se formaron en la ciudad de Bolton en 1976 y estaban compuestos por Pete Shelley y Howard Devoto. Su primer Ep, Spiral Scratch, lanzado en diciembre de 1976 y con el presupuesto de £500, vendería 16,000 copias en sus 6 primeros meses de vida. Esto sirvió de comienzo para una banda que pronto afrontaría cambios con el abandono de su fundador Howard Devoto antes de firmar por United Artists y embarcar en la grabación de su álbum debut.

Grabado en Olympic Studios en Londres entre diciembre de 1977 y enero de 1978 con el productor Martin Rushent, y con la formación de Pete Shelley (voz, guitarra), Steve Diggle (voz, guitarra), Steve Garvey (bajo) y John Maher (batería), Another Music In A Different Kitchen fue lanzado en marzo de 1978 con la increíble portada de Malcolm Garret, cuyo trabajo siempre ha estado ligado a la banda.

Con solo 6 meses de recorrido después del lanzamiento de su primer elepé, el grupo se juntó de nuevo con Martin Rushent en los Olympic Studios para grabar Love Bites en 1978. Un trabajo frenetico que se editó en septiembre de ese mismo año alcanzando en número 13 de ventas en UK, e incluía su mítico e inmortal single Ever Fallen In Love (With Someone You Shouldn’t’ve).

Tras lanzar su tercer álbum, A Different Kind Of Tension, en 1979, el grupo continuó un par de años más hasta disolverse en 1981. Más tarde se volverian a juntar en 1989 para dar una serie de conciertos y grabar nueva música.

Tracklist de Another Music In A Different Kitchen:

1. Fast Cars

2. No Reply

3. You Tear Me Up

4. Get On Our Own

5. Love Battery

6. Sixteen

7. I Don’t Mind

8. Fiction Romance

9. Autonomy

10. I Need

11. Moving Away From The Pulse Beat

Tracklist de Love Bites:

1. Real World

2. Ever Fallen In Love (With Someone You Shouldn’t’ve)

3. Operators Manual

4. Nostalgia

5. Just Lust

6. Sixteen Again

7. Walking Distance

8. Love Is Lies

9. Nothing Left

10. E.S.P.

11. Late For The Train