Bunbury anuncia disco y primer adelanto inminente

El año empieza también con buenas noticias para los fans de Bunbury. El artista ha compartido un comunicado en sus redes sociales y a través de su newsletter oficial en la que anuncia grandes planes para 2020, entre los que se incluyen un nuevo disco cuyo primer adelanto es inminente, según sus propias palabras.

“Hemos trabajado muy duro durante todo el año ya pasado. Este es un disco muy importante para mí. Tremendamente personal. Creo que hay en sus surcos composiciones musicales, versos, melodías y producción que me parecen de valor. No me importa confesar abiertamente el cariño y amor que siento por esta nueva grabación, que mira al presente y a mi manera de sentir el día de hoy.

Me gustaría que lo escucharais con los oídos bien abiertos, para conocer y comprender y dejaros girar por la emoción y la capacidad de sorpresa. En este álbum nada es lo que parece a primera escucha y sus canciones están abiertas de par en par a lo inesperado“.

Y desde luego, ya estamos deseando escucharlo. Por si acaso, os dejamos con el comunicado íntegro a continuación: