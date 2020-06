Bully presenta el primer adelanto de “SUGAREGG”, su próximo disco

Bully ya tiene fecha y título para su nuevo disco. Se llamará SUGAREGG y saldrá a la venta el próximo 21 de agosto a través de Sub Pop Records. Además, ya ha estrenado un primer adelanto titulado Where to Start que viene acompañado de un videoclip que hoy os mostramos.

Sobre Where to Start, la nueva canción de Bully

Según ha definido Alicia Bognanno, la propia autora, Where to Start es “un tema optimista, me sentí muy bien mientras lo escribía y, en el mejor de los casos, traerá un poco de luz al día de aquellos que lo escuchen”.

Puedes escuchar la canción ya en plataformas de streaming como Apple Music o Spotify. Además, la canción viene acompañada por un videoclip que ya podemos ver a continuación.

Tracklist de SUGAREGG, el nuevo disco de Bully

Con SUGAREGG estamos ante el retorno discográfico de Bully después de tres años desde que publicase su último trabajo Losing en 2017. Os dejamos aquí con el tracklist:

01 Add It On

02 Every Tradition

03 Where to Start

04 Prism

05 You

06 Let You

07 Like Fire

08 Stuck in Your Head

09 Come Down

10 Not Ashamed

11 Hours and Hours

12 What I Wanted

Si antes de descubrir este nuevo trabajo quieres escuchar los álbumes anteriores de la banda, puedes hacerlo a través de Apple Music o Spotify.