Bryce Dessner colabora en el remake de “Can´t Run But” junto con Paul Simon

Con motivo del lanzamiento del nuevo álbum de Paul Simon, en el que se propone reinventar diez de sus canciones propias favoritas, Bryce Dessner, miembro de la banda de Cinccinati The National, ha colaborado añadiendo nuevos arreglos y aportando sus dotes compositivos en la canción Can´t Run But. Este tema vio la luz por primera vez en 1990, formando parte del álbum The Rythm of the Saints, en el que, siguiendo el éxito de Graceland, se incorporaron ritmos latinos.

La nueva y peculiar versión de de Can´t Run But, con los arreglos de Bryce Dessner, se puede escuchar aquí:

Una reinvención de sus propios clásicos

In the Blue Light, el nuevo trabajo del artista, saldrá el próximo 7 de septiembre, coincidiendo con el tramo final de su gira de despedida, que concluirá el 22 del mismo mes.

El álbum consiste en una selección de diez de las canciones preferidas del autor, siendo a la vez las que a menudo se han mantenido en la sombra. Los temas son transformados mediante nuevos elementos, alterando en ocasiones sus arreglos, estructuras o incluso sus letras. Además contará con la colaboración de una gran variedad de talentosos artistas que “se han unido a Simon para aportar perspectivas“, entre ellos destacan el batería Steve Gadd, el trompetista Wynton Marsalis o el sexteto de cámara yMusic, que también participa en este tema. Al preguntarle por su nuevo trabajo, el músico declaró lo siguiente: