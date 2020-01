Bryan Ferry estrena “The In’ Crowd”, adelanto de su disco en directo “Live at the Royal Albert Hall 1974”

Tras estrenar las pasadas semanas Smoke Gets In Your Eyes, Sympathy for the devil y A Hard Rain’s A-Gonna Fall, el icono británico Bryan Ferry lanza hoy The In’ Crowd, tema soul de Dobie Gray con aires sesenteros y que supone el último adelanto de Live at the Royal Albert Hall 1974, nuevo disco que verá la luz el próximo 7 de febrero a través de BMG.

The ‘In’ Crow fue lanzada originalmente en 1964 y rescatada diez años después para el disco Another Time, Another Place, del que fue single alcanzando el número 13 de las listas de Reino Unido. Ferry supo hacer suyo el tema, aportando energía y arrogancia al original y convirtiendo un tema de aires Motown en una potente canción de rock.

La grabación de su primera gira en solitario estará disponible por primera vez para sus fans, incluyendo muchos favoritos y abarcando sus influencias de los años treinta, cuarenta y cincuenta.