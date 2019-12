Bryan Ferry comparte su versión del “Sympathy For The Devil” grabada en 1974

El icono británico Bryan Ferry lanza el clásico “Sympathy for the devil“, una de las grabaciones pertenecientes a ‘Live at the Royal Albert Hall 1974′, un álbum grabado hace 45 años en el famoso recinto londinense en la que fue la primera gira en solitario del cantante. Un material inédito que el público podrá disfrutar por primera vez el próximo 7 de febrero a través de BMG y que ya se puede reservar.

‘Sympathy For The Devil‘, originalmente escrita y grabada por The Rolling Stones, fue versionada por Bryan Ferry en su debut como solista “These Foolish Things”, por el que recibió grandes elogios de la crítica. El álbum marcó el inicio de una ilustre carrera en solitario que sigue en boga y que incluso precedió el álbum ‘Another time, Another place‘ de 1974. Ambos álbumes compondrían el tracklist de la futura grabación : ‘Live at the Royal Albert Hall 1974′ que incluiría clásicos como ‘A HardRain’s A-Gonna Fall‘, ‘The ‘In’ Crowd‘, ‘Smoke Gets in Your Eyes‘, y ‘I Love How You Love Me‘. El álbum luce influencias de los años 30, 40 y 50 y todos los discos que marcaron sus años formativos.

Logrando un éxito inmediato y sensacional a principios de la década de 1970 con su grupo Roxy Music, Bryan Ferry tiene un lugar propio en la historia de de la música popular siendo reconocido como uno de los artistas más icónicos e innovadores. Ferry comenzó su carrera en solitario en 1973 cuando aún era miembro de Roxy Music. El grupo se disolvió en 1982 después del lanzamiento de ‘Avalon‘, su álbum más vendido y uno de los más emblemáticos de la banda. Desde entonces, se concentró en su carrera en solitario lanzando éxitos que ya son clásicos de nuestro tiempo como “Slave To Love” y “Don’t stop the dance” o “Boys and Girls“.

Después de la publicación del aclamado “Avonmore” en 2104, quizás su álbum más revelador hasta la fecha, Bryan Ferry se ha dedicado a subir por escenarios de toda Europa , Gran Bretaña y América. En 2018, lanzó ‘Bitter Sweet ‘, un trabajo en el que reversionó clásicos de su carrera en clave de jazz y colaboró en la serie de Netflix ‘Babylon Berli Norte‘. Ferry también ingresó en el ‘Rock and Roll Hall of Fame‘ como miembro de Roxy Music en 2019, con los que ha vendido más de 30 millones de discos en todo el mundo a la largo de los años.