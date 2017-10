Bruce Springsteen rescata una demo inédita

La canción que El Boss ha compartido fue escrita para la banda sonora de la primera película de la saga literaria Harry Potter, allá por 2001. En aquel entonces la Warner decidió no incluirla finalmente en el filme, con lo que ha sido ahora cuando ha podido escucharse por fin el tema I’ll Stand By You Always, que refleja la influencia que tuvo la lectura del libro a su hijo a finales de los 90.

Según informa el medio Hypable, esta composición forma parte de un recopilatorio de 13 piezas titulado Odds and Sods, que incluye rarezas que Bruce Springsteen ha interpretado para banda sonoras. Ahora mismo, el cantante y guitarrista se encuentra en Broadway, donde residirá y actuará en el teatro Walter Kerr durante 18 semanas. Estos conciertos se están dando de forma íntima, subiendo al escenario solamente un piano y unas cuantas guitarras acústicas.

Hace poco, Springsteen comentaba que tenía terminada su próxima referencia, pero que no había todavía ni titulo, ni fecha oficial. “Está conectado a mis anteriores trabajos en solitario… pero no se parece en nada a ellos. Solo diferentes personajes viviendo sus vidas“, añadió el artista sobre este nuevo álbum del que poco se sabe.