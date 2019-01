Broken Social Scene anuncian un nuevo EP y estrenan primer avance

Recientemente, la banda estadounidense interpretaba dos nuevos temas durante su actuación en el programa The Strombo Show. Poco después, Broken Social Scene han anunciado el lanzamiento de Let’s Try the After – Vol. 1, un nuevo EP que llegará al mercado el próximo 15 de febrero.

La publicación, que aterrizará vía Arts & Crafts, cuenta ya con un primer single denominado All I Want. La canción está disponible en plataformas de streaming como Spotify o Apple Music.

Además, una de las piezas inéditas que sonaron en el mencionado espacio de la CBC, 1972, aparece en el listado de temas que conforman el próximo EP de Broken Social Scene.

El líder del grupo, Kevin Drew, ha vaticinado que su objetivo es “seguir adelante”. “Tenemos más para ofrecer. Estas canciones han vivido junto a nosotros y se han convertido en nuestra fiesta de graduación mientras continuamos juntos“, ha añadido el miembro de Broken Social Scene.

Tracklist de ‘Let’s Try the After – Vol. 1’