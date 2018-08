Bring Me The Horizon Estrenan Single Después De 3 Años: ‘Mantra’

Bring Me The Horizon sorprendieron en la tarde de ayer presentando su nuevo single Mantra. Desde que sacaran su quinto álbum That’s The Spirit en 2015 el grupo no había presentado material nuevo. Si bien es cierto que no llega a ser un single con la potencia de los temas que los lanzaron a la fama, cabe destacar que se aleja un poco de la línea de su último trabajo. Los británicos parecen estar buscando un término medio.

Oliver Sykes confirmó en la BBC 1 que se encuentran trabajando en los temas que compondrán su nuevo trabajo. El sexto álbum llevará el nombre de Amo y verá la luz el 11 de Enero de 2019. Además también han enseñado ya la portada.

En palabras del propio vocalista: “Amo es un álbum de amor que explora cada aspecto de la emoción más poderosa. Trata con lo bueno, lo malo y lo feo, y como resultado hemos creado un trabajo más experimental, variado, raro y maravilloso que nada que hayamos hecho antes”.

Los de Sheffield han lanzado además la web joinmantra.org en la que por ahora se puede escuchar y comprar el nuevo single desde las distintas plataformas musicales.

El 5 de Noviembre comenzarán su gira en Sttutgart y aunque pasarán por varios lugares de Europa de momento para España no hay ninguna cita.