Bright Eyes confirman detalles de su nuevo disco y estrenan “Mariana Trench”

Al fin tenemos todos los detalles. El próximo 21 de agosto, Bright Eyes publicará su nuevo disco, titulado Down In The Weeds, Where The World Once Was, que saldrá a la venta a través del sello Dead Oceans!. Además, ya podemos escuchar un primer adelanto titulado Mariana Trench.

Sobre Mariana Trench, nueva canción y videoclip de Bright Eyes

Mariana Trench supone el cuarto adelanto de Down In The Weeds, Where The World Once Was después de Persona Non Grata, Forced Convalescence y One and Done, que hemos podido ir escuchando estás últimas semanas.

La canción ya podemos escucharla en plataformas digitales como Apple Music o Spotify, pero además viene acompañada de un videoclip dirigido por Art Camp, del que nos cuentan lo siguiente. “La producción del video comenzó al comienzo de la cuarentena y terminó cuando la gente volvió a salir de sus hogares a las calles de nuevo. En 18 habitaciones diferentes en todo el mundo, escuchando a Bright Eyes, haciéndonos compañía, tuvimos la oportunidad de colaborar en una historia sobre abrazar y celebrar el cambio. La animación se compone de 2.200 pinturas de tinta ilustradas a mano basadas en animación 3D original y material de archivo. Esperamos que te entusiasme imaginar que todo podría ser nuevo”.

Tracklist de Down In The Weeds, Where The World Once Was, nuevo disco de Bright Eyes

En cuanto al disco, primero desde 2011 de la banda y décimo de su discografía, ya podemos conocer el tracklist a continuación:

1. Pageturner’s Rag

2. Dance And Sing

3. Just Once In The World

4. Mariana Trench

5. One and Done

6. Pan and Broom

7. Stairwell Song

8. Persona Non Grata

9. Tilt-A-Whirl

10. Hot Car in the Sun

11. Forced Convalescence

12. To Death’s Heart (In Three Parts)

13. Calais To Dover

14. Comet Song