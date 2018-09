Brian May (Queen) comenta qué cree que opinaría Freddie Mercury sobre su actual cantante

Desde que Queen tomase la decisión de volver a los escenarios con Adam Lambert como cantante, muchos se preguntan qué pensaría el insustituible Freddie Mercury sobre esta situación. Y por lo visto, es una pregunta que también se hacen los propios miembros de la banda.

Según ha reconocido el mítico guitarrista Brian May ante la residencia del grupo británico en Las Vegas, a veces se sorprende a sí mismo reflexionando sobre esta misma cuestión, sobre todo al darse cuenta de todo el potencial de su actual cantante. “Creo que Freddie le amaría y le odiaría a partes iguales, porque Adam tiene un verdadero regalo de Dios. Es una voz única entre un millón, nadie tiene ese rango vocal, al menos nadie con quien yo haya trabajado, pero no es sólo una cuestión del rango, sino también la calidad del mismo. Le he visto evolucionar del mismo modo que vi a Freddie hacerlo“, asegura.

Desde luego, muchos fans de la banda no entienden o nunca entenderán que decidieran seguir adelante con Lambert, pero lo que sí está claro es que sus compañeros están encantados con él y la forma en que no se limita a intentar imitar al legendario cantante sino ofrecer su estilo propio.

Después de las giras con Paul Rodgers como cantante entre los años 2004 y 2009, parece que la estabilidad ha vuelto con un Lambert con el que tuvieron una conexión especial desde el primer minuto.

En los próximos meses oiremos hablar mucho de Queen con el estreno de la esperada película sobre la vida de Freddie Mercury, uno de los artistas más inolvidables en la historia de la música.