Charli XCX pone la banda sonora al nuevo parque temático de Nintendo en Japón

Japón se prepara para recibir los Juegos Olímpicos este verano, y aunque tendrán lugar en la capital Tokio, otras ciudades del país también se están preparando para recibir millones de turistas. En el caso de Osaka, está a punto de inaugurarse un nuevo parque temático llamado Super Nintendo World, y para la gran ocasión han contado con Charli XCX y Galantis para componer una canción titulada We Are Born To Play con la que han querido presentarlo al mundo.

De hecho, en el videoclip podemos ver a la cantante con algunos de los personajes más conocidos de Nintendo mientras nos muestran todo lo que este nuevo parque temático nos puede llegar a ofrecer. ¿A quién le apetece (aún más) un viaje a Japón después de esto?