Camellos protagonizarán el primer concierto presentación de Ojeando Festival 2020

La Fábrica de Cervezas Victoria abre sus puertas día 6 de marzo para celebrar la llegada de Ojeando Festival 2020. El evento musical, que se celebra los días 10 y 11 de julio en Ojén, se ha convertido en uno de los festivales indie de referencia en Andalucía, con artistas del panorama nacional que han llenado el pueblo de música año tras año. Esta nueva edición ya cuenta con La Casa Azul, El Columpio Asesino, ELYELLA, Javiera Mena, Ginebras, La Trinidad o We Are Not Dj’s como artistas confirmados para el Escenario Patio-Victoria, entre muchos otros que todavía faltan por desvelar.

Hoy, la organización del festival anuncia junto a Cervezas Victoria la que será la cita musical que servirá de antesala a la llegada de Ojeando 2020. Su fábrica, ubicada en la ciudad de Málaga, se llena de música en directo el día 6 de marzo con el concierto de Camellos, una de las bandas que más fuerte está sonando ahora mismo.

El cuarteto no-madrileño es una de las formaciones más demandadas en la actualidad, un grupo que ha sabido conquistar a todos con unas canciones plagadas de mensajes divertidos y un sonido punk que levanta a todo el público que está presente en sus arrolladores directos. Si con Embajadores (2017) ya lanzaron temas sin filtros que fueron todo un éxito, con la llegada de Calle Para Siempre (2019) la banda ha conseguido afianzarse y evolucionar, todo un punto de inflexión más que merecido.

Las entradas ya están disponibles en Eventbrite por solo 10€, en el caso de los que tengan su abono para Ojeando Festival 2020 podrán conseguir su entrada por un precio reducido de tan solo 5€. La apertura de puertas para acceder a la Fábrica de Cervezas Victoria será a las 20:30h.

Abonos para Ojeando Festival 2020

Los abonos de dos días para asistir al festival están disponibles en su página oficial o en Eventbrite por solo 32€, subirán de precio cuando se agote el cupo puesto a la venta.