Bon Iver da a conocer un nuevo tema para la B.S.O. de “Creed II”

La banda sonora de Creed II, que ha sido recientemente lanzada, cuenta con una nueva canción inédita de Bon Iver, titulada Do You Need Power? (Walk Out Music). Bajo la producción de Mike WiLL Made It, la banda sonora en cuestión cuenta con piezas de Kendrick Lamar, Lil Wayne, J. Cole, Young Thug, Pharrell Williams y Nas, entre otros.

Creed II llegará a los cines estadounidenses el próximo 21 de noviembre y supondrá la esperada secuela de la película estrenada en 2015. Producida por Sylvester Stallone, dirigida por Steven Caple Jr. y protagonizada por Michael B. Jordan, Dolph Lundgred, Tessa Thompson y el propio Stallone y supone la octava entrega de la serie de largometrajes Rocky Balboa.

El último larga duración publicado hasta la fecha por Bon Iver sigue siendo 22, A Million, un álbum que vio la luz hace dos años. Pero es cierto que Justin Vernon no ha dejado de trabajar ya que este mismo año ha visto la luz Big Red Machine, un disco originado por el proyecto del mismo nombre al que ha dado forma el músico de Wisconsin junto a Aaron Dessner, de la banda de Cincinnati The National.

Recordemos que recientemente Bon Iver ha sido confirmado por para la edición de 2019 del Mad Cool Festival que se celebra en Madrid.