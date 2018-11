Bon Iver, confirmado para Mad Cool 2019

Cuando esta mañana hablábamos del debut televisivo de Big Red Machine, comentábamos la posibilidad de que The National y Bon Iver coincidieran en el cartel del Mad Cool Festival y eso diese lugar a un posible concierto de este proyecto paralelo en el festival madrileño.

El primer paso ya se ha producido, y es que Justin Vernon es la última incorporación al cartel del macrofestival madrileño. De este modo, se une a las confirmaciones ya conocidas de los mencionados The National, The 1975, The Cure, Vampire Weekend y los menos conocidos pero anunciados durante el fin de semana The Snuts y Milk Teeth.

Recordemos que el festival madrileño tendrá lugar entre los días 11 y 13 de julio en el Espacio Mad Cool en Valdebebas, junto a IFEMA. Los abonos y entradas se pondrán a la venta próximamente.