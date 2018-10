Bon Iver, al NOS Alive 2019

Si hace un par de días, con el primer anuncio del festival lisboeta y la confirmación de The Cure ya comenzábamos a mentalizarnos, el NOS Alive sigue armando su cartel para 2019 con pasos grandilocuentes. Y es que, como ya hemos dicho durante los últimos años, el festival portugués lleva bastante tiempo componiendo un line-up que impresiona. Foo Fighters, Arctic Monkeys, The XX, Queens Of The Stone Age… y éstos sólo han pasado por Algés entre 2016 y 2017.

De esta forma, con la rutina y procedimiento que llevan realizando desde hace un tiempo, el NOS Alive ha confirmado que Bon Iver también actuará en su próxima edición de 2019. El autor de, entre otros, 22, A Million, será el cabeza de cartel de la última jornada de la cita musical portuguesa. En el caso de The Cure, harán lo mismo pero el primer día del evento portugués… aunque todavía nos preguntamos dónde visitarán España, Madrid o Bilbao.

El NOS Alive, que se celebrará el 11, 12 y 13 de julio, ya tiene los abonos a la venta y puedes adquirirlos desde Masqueticket por 149€ y en el caso de las entradas, en la misma página por 65€.