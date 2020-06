Bombay Bicycle Club anuncian nuevo EP con motivos benéficos

Bombay Bicycle Club se han decidido a regrabar algunas de sus canciones en el estudio para un nuevo EP saldrá a la venta el próximo 24 de julio bajo el título Two Lives. Desde este mismo momento ya podemos escuchar un primer adelanto con la nueva versión de su tema Let You Go.

Sobre Two Lives, el nuevo EP de Bombay Bicycle Club

Este nuevo EP llega tan solo unos meses de que la banda volviese con su disco Everything Else Has Gone Wrong a principios de año. Va a incluir tres nuevas versiones acústicas de canciones incluidas en este trabajo, Racing Stripes, Is It Real y el ya comentado Let You Go junto a una versión del Two Lives de Bonnie Raitt.

Grabado en la propia casa del cantante Jacques Steadman durante el confinamiento por la pandemia, nos afirma que “grabar este EP en casa ha sido volver a los comienzos y grabar las canciones exactamente igual que cuando lo hacía al crecer. Me trajo muchos recuerdos divertidos de cuando lo hacíamos todo al estilo DIY”.

Según Steadman, “fue genial grabar Let You Go de forma más básica, dejando que la canción brille sin ninguna producción extra“.

La banda ha anunciado que todo el dinero que se recaude con el EP irá destinado a organizaciones que crean oportunidades para músicos de raza negra, fomentan nuevos talentos al proporcionar modelos a seguir y celebran la diversidad en la música clásica, o bien que invierten en programas de música para jóvenes en áreas desfavorecidas.

Una buena iniciativa que estamos deseando escuchar.