Blossoms estrenan canción inédita en París

Aunque solo hace unos meses que Blossoms sacaron su segundo disco Cool Like You, ya están estrenando nuevas canciones en directo. Así ha sido el caso este fin de semana durante su concierto en París, cuando estrenaron un tema inédito titulado I’ve Seen The Future.

Según su cantante Tom Ogden explicó al público parisino, se trata de uno de los temas que finalmente descartaron para este último trabajo publicado en abril, pero que ahora han decidido recuperarlo en directo para su actual gira europea. Igualmente, Ogden aprovechó para informar de que el tercer disco del grupo tendrá un sonido diferente a lo que nos tienen acostumbrados hasta ahora, así que realmente han logrado despertarnos la curiosidad.

Escucha I’ve Seen The Future de Blossoms: