Blood Red Shoes regresan con un nuevo disco para 2019

El dúo británico formado por Laura-Mary Carter y Steven Ansell vuelve a ser noticia por el anuncio de su quinto álbum de estudio. Casi cinco años después, su disco homónimo tendrá un sucesor el próximo 25 de enero, fecha en la que Blood Red Shoes publicarán Get Tragic.

Junto al anuncio de la llegada vía Jazz Life de su nueva referencia discográfica, Blood Red Shoes han compartido su primer adelanto, Mexican Dress. En declaraciones de Carter, se trata de una canción “sobre los límites a los que va a llegar la gente para llamar la atención“. Según la guitarrista de la banda, “los pequeños éxitos de aceptación y el sentimiento de tener todos los ojos sobre ti se han convertido en los mayores problemas de drogas de nuestra generación“.

Además, Blood Red Shoes han confirmado las primeras fechas de conciertos para el próximo año. De momento, la pareja de músicos no pisa España en una gira que comienza el 26 de enero en Londres y que acaba el 8 de febrero en París.

COME SEE US AT THE COOLEST SMALLEST SHOWS WE’VE DONE IN ABOUT A DECADE https://t.co/sreUmGe88K #GetTragic pic.twitter.com/IMMrU6ebyp

— Blood Red Shoes (@BloodRedShoes) September 18, 2018