Blondie anuncian un evento multicultural de cuatro días en Cuba

Los seguidores de la banda estadounidense que lidera Debbie Harry están de enhorabuena. Blondie han anunciado una estancia de cuatro días seguidos en la capital de Cuba, La Habana. Este evento, anunciado como una experiencia multicultural, tendrá lugar del 14 al 18 de marzo de 2019.

La revista Rolling Stone ha sido la encargada de dar la noticia, agregando que el nombre de la histórica cita será Blondie in Havana. Esta propuesta consistirá, entre otras cosas, en dos conciertos en el Teatro Mella de La Habana, en los que repasarán la carrera del grupo. En ambas actuaciones participarán músicos cubanos como Alain Perez, David Torrens o miembros de Sintesis.

Además de los directos, a lo largo de los cuatro días se podrá visitar museos o realizar tours de fotografía y arquitectura. La oferta también cuenta con alojamiento de hotel durante cuatro noches, comidas en los mejores restaurantes de la ciudad, una oportunidad de conocer en persona a Blondie y visitas a galerías y estudios privados de artistas cubanos. Este viernes 28 de septiembre comienza el plazo de inscripción para el evento.

No son las únicas novedades de Blondie, quienes tienen preparado para este otoño un recopilatorio titulado Blondie: The Complete Studio Recordings 1975-1982. Ajeno a este lanzamiento, aparece también la publicación del EP Heart of Glass, que contiene seis versiones diferentes del hit de 1979 y que verá la luz el 26 de octubre. Ambas obras llegarán vía Numero Group.