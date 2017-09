Björk confirma la fecha de publicación de su nuevo single

La artista islandesa más internacional ya ha puesto fecha a su esperado retorno. Su nuevo single The Gate estará disponible en formato digital a partir del 18 de septiembre y en vinilo unos días más tarde, el 22.

Así lo ha comunicado la propia Björk a sus seguidores a través de su cuenta oficial en Twitter, a quienes también ha dejado ver la portada correspondiente que, como siempre ocurre con su obra, no dejará a nadie indiferente.

new single the gate – out digitally september 18 & on single-sided 12” vinyl on september 22

pre-order here: https://t.co/OBEtVwV7He pic.twitter.com/yjVFUrXIAt

— björk (@bjork) September 5, 2017