BIME Live cierra cartel con Four Tet y un nuevo escenario de música urbana

Después de la cancelación de M.I.A., BIME Live ha reaccionado con rapidez confirmando a uno de los grandes nombres de la electrónica, Four Tet, DJ y productor inglés que tiene una trayectoria de veinte años y con un sinfín de álbumes, EPs y remixes publicados. A lo largo de su carrera se ha ido labrando una reputación inmejorable y se ha convertido en un referente de la música electrónica gracias a su estilo experimental, jazz, trance y ambient. Ha hecho remezclas para Radiohead, Caribou o Lana del Rey y sus sesiones son auténticos viajes por toda su discografía donde no faltan guiños a Manic Street Preachers o Black Sabbath.

Además, la organización se ha abierto a los sonidos urbanos con Goxo, un nuevo espacio para el perreo y el bailoteo con los sonidos urbanos del momento como trap, hip hop, reggaeton y R&B. Artistas de la talla de Yung Beef, Florentino, Steve Lean o Flaca, entre muchos otros, harán sonar lo más novedoso e interesante de la escena actual sin dejar un minuto de descanso al cuerpo.

BIME Live se celebrará los próximos 26 y 27 de octubre en el BEC! de Bilbao con un cartel en el que destacan nombres como Aphex Twin, MGMT, Editors y Nina Kraviz, a quienes se suman también Hakima Flissi y Unclose, ganadores de Heineken Volume Up, un proyecto de Heineken y BIME para impulsar las bandas emergentes de Bizkaia.

Así queda el cartel final del BIME Live:

Viernes

APHEX TWIN/ EDITORS/ SLOWDIVE/ BELAKO/ JOHN MAUS/ DAMIEN JURADO/ VULK/ THE MAGIC GANG/ ELENA SETIÉN/ UNIFORMS/ UNCLOSE

Gaua: DANIEL AVERY/ KORNÉL KOVÁCS/ C.P.I.

Goxo: YUNG BEEF/ STEVE LEAN/ SARA N’DONGA/ FUEGO SQUAD

Sábado

MGMT/ JON HOPKINS LIVE/ FOUR TET/ STEPHEN MALKMUS & THE JICKS/ JOSÉ GONZÁLEZ/ KURT VILE & THE VIOLATORS/ GUSGUS/ UNKNOWN MORTAL ORCHESTRA/ SUN KIL MOON/ IONNALEE/ ROLLING BLACKOUTS COASTAL FEVER/ NICO CASAL/ HAKIMA FLISSI

Gaua: NINA KRAVIZ/ MUMDANCE/ ALAIN ELEKTRONISCHE

Goxo: FLORENTINO/ FLACA/ MIRAVALLES

Bono: 90€

Entrada de día: 50€

Venta: www.bime.net/live