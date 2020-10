La carrera de Billie Eilish sigue consiguiendo romper barreras a pasos agigantados, logrando hitos que otros artistas y bandas tardan años en conseguir o incluso no llegar a lograr nunca.

El pasado mes de febrero, la artista compuso junto a su hermano FINNEAS No Time To Die, la canción principal para la banda sonora de la próxima película de James Bond que llevará el mismo nombre.

Ahora, unos meses después de escuchar el tema por primera vez, podemos ver el videoclip de la canción, dirigido por Daniel Kleinman. Y recuerda que también puedes disfrutarla en diversas plataformas de streaming a través de este enlace.

Billie Eilish – No Time To Die (Videoclip)

BIOGRAFÍA DE BILLIE EILISH

La cantante y bailarina californiana Billie Eilish creció en una familia de actores y músicos. A los ocho años se unió al Coro Infantil de Los Ángeles, donde aprendió a desarrollar su técnica vocal. Desde los once comenzó a escribir sus propias canciones junto a su hermano Finneas, y en 2015 subieron sus primeros temas a SoundCloud. Apenas un año después su sencillo “Ocean Eyes” se transformó en un éxito viral, superando los 14 millones de reproducciones. Contratada por Interscope, Eilish publicó su primer EP oficial en 2017, una colección de electro pop titulada Don’t Smile at Me, tras lo que su LP debut llegó en 2019 con When We All Fall Asleep, Where Do We Go?, confirmando a Eilish como una de las principales figuras de una nueva generación de artistas.

Fuente: Apple Music

