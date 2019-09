Billie Eilish nos muestra su versión del infierno en “all the good girls go to hell”

Después de su paso arrollador por Madrid y Barcelona esta semana, donde ha confirmado su condición de nueva gran estrella de la música, Billie Eilish estrena videoclip para su single all the good girls go to hell.

La canción está incluida en su disco debut, When We All Fall Asleep, Where Do We Go?, que le ha confirmado como una gran sensación global a sus 17 años, que prometen una impresionante carrera por delante.

El videoclip dirigido por Rich Lee y grabado en Los Ángeles es verdaderamente espectacular y nos lleva a la particular versión del infierno según la artista.

Información sobre Billie Eilish

La cantante y bailarina californiana Billie Eilish creció en una familia de actores y músicos. A los ocho años se unió al Coro Infantil de Los Ángeles, donde aprendió a desarrollar su técnica vocal. Desde los once comenzó a escribir sus propias canciones junto a su hermano Finneas, y en 2015 subieron sus primeros temas a SoundCloud. Apenas un año después su sencillo Ocean Eyes se transformó en un éxito viral, superando los 14 millones de reproducciones. Contratada por Interscope, Eilish publicó su primer EP oficial en 2017, una colección de electro pop titulada Don’t Smile at Me, meses antes de publicar su disco debut When We All Fall Asleep, Where Do We Go? en 2019.

Discografía de Billie Eilish

When We All Fall Asleep, Where Do We Go? (2019) Apple Music Spotify



Más información sobre Billie Eilish