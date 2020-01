Este domingo 26 de enero ha tenido lugar la 62ª edición de los premios Grammy 2020. El evento celebrado en Los Ángeles tuvo como previo inesperado y trágico el fallecimiento del ex-jugador de la NBA y de los Lakers Kobe Bryant y su hija en un accidente aéreo. Una noticia que conmocionó a Estados Unidos y al resto del mundo.

En este contexto tuvo lugar una nueva edición de los Grammy, que contó con actuaciones estelares, y que tuvo como gran protagonista a la precoz estrella del pop Billie Eilish y a ROSALÍA, que sigue acumulando estatuillas más de dos años después de lanzar al mercado EL MAL QUERER (2018). La cantante catalana se llevó el premio a ‘Mejor álbum latino de música rock, urbana o alternativa’, en la que competía con Bad Bunny, por partida doble, o J Balvin.

Sin embargo, la figura destacada de la noche fue Billie Eilish, que hizo historia al ganar cuatro de las principales categorías en un mismo año con tan solo 18 años. La estadounidense se llevó a casa el Grammy a ‘Mejor álbum del año’ por su debut Where We All Fall Asleep, Where Do We Go? (2019); los de ‘Grabación del año’ y ‘Canción del año’ gracias al single Bad Guy; y el de ‘Artista revelación’, imponiéndose en la categoría a ROSALÍA o Lizzo, que también estuvo muy presente y ganó los premios a ‘Mejor álbum de música urbana o contemporánea’, ‘Actuación pop en solitario’ y ‘Actuación de r&b tradicional’.

A estos cuatro galardones hay que sumar el de ‘Mejor álbum de pop vocal’, que fue a parar igualmente a la joven artista. Estrellas consagradas como Taylor Swift o Beyoncé se fueron de vacío en las categorías relevantes. Además, Finneas, el hermano de Eilish, salió de los Grammy 2020 como el ‘Productor del año’ por su labor en el disco de su hermana.

Otros de los nombres que triunfaron esta edición fueron Tyler, The Creator, que ganó su primer Grammy en un año sin publicaciones de Kendrick Lamar, el rey de las categorías de rap en esta última década; Cage The Elephant y Gary Clark Jr. en la sección de rock; o Vampire Weekend, que conquistaron el premio de ‘Mejor álbum de música alternativa’ por Father of the Bride (2019).

Premios destacados de los Grammy 2020