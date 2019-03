Billie Eilish estrena su nuevo single “Wish You Were Gay”

Billie Eilish sigue dando que hablar con el lanzamiento de su nuevo single Wish You Were Gay, que estará incluido en su inminente álbum de debut.

Como ya nos podemos hacer una idea por el título, en esta canción Eilish se dirige a un chico por el que se sentía atraída, pero al no ser correspondida, pensó que en esta canción, como diciendo que para ella sería más fácil asumir que tal chico es gay en vez de pensar que, simplemente, ella no le gustaba. Al menos, esa ha sido su explicación tras algunos comentarios que tachaban la canción de potencialmente ofensiva.

El disco debut de Eilish, When We Fall Asleep, Where Do We Go?, saldrá a la venta el próximo 29 de marzo. En unos días, el 9 de marzo, estará actuando en Barcelona, la primera de las tres citas en España este año, ya que volverá el 2 de septiembre en el Poble Espanyol de Barcelona y el 3 en el WiZink Center de Madrid.

Os dejamos con este Wish You Were Gay: