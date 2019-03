Billie Eilish colabora con el artista Takashi Murakami en su nuevo vídeo

El escultor, diseñador, pintor y arquitecto japonés participa en el flamante videoclip presentado por la joven intérprete. A sus 17 años, Billie Eilish sigue dando pasos agigantados y postulándose como una de las estrellas actuales.

En este caso, la cantante ha compartido un vídeo animado para el tema you should see me in a crown. El artista contemporáneo Takashi Murakami colabora en la dirección y la producción del videoclip de 30 segundos publicado por Billie Eilish. El trabajo solo se puede ver al completo a través de Apple Music.

El clip de corte anime está protagonizado por el personaje virtual de la propia vocalista que luce su característica forma de vestir. Eilish ha asegurado que es un “honor” trabajar con Murakami, a quien ha definido como un “increíble visionario”.

La compositora está cerca de presentar al mundo su esperado debut. El próximo 29 de marzo llegará al mercado When We All Fall Asleep, Where Do We Go?. Presentará en directo el disco el mes de septiembre en Barcelona y Madrid.