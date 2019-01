Billie Eilish anuncia su debut y la llegada de un nuevo single

Con tan solo 17 años, la cantante estadounidense se ha convertido en los últimos meses en una de las voces más prometedoras del pop internacional. Al menos así lo demuestra su incremento de reproducciones en YouTube o Spotify. Billie Eilish ha anunciado esta semana su primer largo, que llegará en los próximos meses.

Sin fecha oficial aún, la vocalista se ha valido de sus redes sociales para confirmar el título del que será su debut oficial: When We All Fall Asleep, Where Do We Go?. Esta enigmática pregunta era acompañada por una siniestra imagen de Billie Eilish que podría ser la portada del trabajo.

Además, la compositora daba otra noticia a sus seguidores. Este mismo miércoles llega un nuevo adelanto del disco, previsto para las 18:00 horas de esta tarde.

El lago servirá para confirmar o no las condiciones de estrella de Billie Eilish, cuyo EP debut, Don’t Smile at Me, llegó en 2017. Recientemente, la artista publicó el tema When I Was Older, que aparece en la banda sonora de la última película del director azteca Alfonso Cuarón, la nominada al Oscar Roma.