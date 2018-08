Bill Ryder-Jones regresa con nuevo trabajo

Bill Ryder-Jones está de vuelta en 2018. Tras tres álbumes de estudio, ha puesto fecha a su regreso. Siempre nos gusta tener su música presente.

Si todo va según las palabras del propio artista, Yawn verá la luz el próximo día dos de noviembre. De este álbum ya podemos escuchar un primer y evocador avance, de más de 6 minutos de duración, bajo el título de Mither. Claramente es un anticipo excelente.

Yawn se compone de las siguientes diez canciones:

1. There’s Something On Your Mind

2. Time Will Be The Only Saviour

3. Recover

4. Mither

5. And Then There’s You

6. There Are Worse Things I Could Do

7. Don’t Be Scared, I Love You

8. John

9. No One’s Trying To Kill You

10. Happy Song

Por el momento, no habrá gira española y solo trascenderá en tierras británicas.

La historia detrás de Bill Ryder-Jones

El cantante inglés formó parte de la mítica banda The Coral, que a día de hoy sigue en activo, de hecho, fue co fundador de la misma. Tras participar en los cinco primeros álbumes como guitarrista principal, dejó la formación en 2008 por problemas de estrés y por forjarse una carrera en solitario, algo que le ha dado muchas alegrías. La banda sigue en activo y más que nunca en este presente año donde han anunciado gira española de la cual nos hicimos eco aquí.

Además de este hito principal, ha colaborado con músicos como Arctic Monkeys o The Last Shadow Puppets, tocando con los primeros en algunos shows de la gira AM. Sin duda, nadie parece olvidarle y contar con él dado su talento.

Un lanzamiento algo retrasado

Aunque en sus planes estaba lanzar Yawn antes, otros asuntos le han mantenido ocupado. En todo caso, buenos motivos. Una de las razones fue estar colaborando activamente en la producción del albúm de Our Girl. No obstante, parece que la espera bien ha merecido la pena viendo el adelanto que trae Bill Ryder-Jones.