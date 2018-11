Bill Ryder-Jones nos presenta “Yawn”, su nuevo disco

Hoy ha salido a la venta el nuevo disco de Bill Ryder-Jones, Yawn, el cuarto de su discografía en directo, que define como “un disco maduro y muy personal que busca la compresión natural de situaciones cotidianas que todos vivimos, en las que caemos una y otra vez, levantándonos y tropezando de nuevo”.

En este nuevo trabajo, Bill Ryder-Jones vuelve a caracterizarse por sus múltiples facetas: instrumentalista, productor, arreglista, compositor… roles que ha estado asimilando desde hace más de 15 años, cuando comenzó su carrera. Para este nuevo trabajo en solitario, Bill se ha encargado de toda la grabación y producción ayudado por algunos amigos como The Orielles y Our Girl en los coros, Rod Skip en el cello y Craig Silvey (Portishead, The Horrors, Arcade Fire) en la mezcla. Asimismo, ha colaborado con artistas contemporáneos como Our Girl, Hooton Tennis Club, Brooke Bentham y Holly Macve.

Hace unos días, además, nos dejó disfrutar del videoclip para uno de los singles de este trabajo, la canción Don’t be Scared, I Love You, que fue dirigido por James Slater y que ya puedes ver aquí: