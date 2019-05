Bill Callahan comparte 6 adelantos de su próximo álbum

El cantautor estadounidense, más conocido como Smog en sus inicios, anunció recientemente la publicación de un nuevo álbum de estudio. Ahora, Bill Callahan ha compartido nada más y nada menos que 6 adelantos de su próximo lanzamiento.

El trabajo, denominado Shepherd in a Sheepskin Vest, llegará el 14 de junio vía Drag City. Sin embargo, de las 20 piezas que integran el largo, ya se pueden escuchar seis de ellas. Los temas escogidos son precisamente los que conforman el inicio del LP: Shepherd’s Welcome, Black Dog on the Beach, Angela, The Ballad of the Hulk, Writing y Morning is My Godmother.

El año pasado, Bill Callahan editó el álbum en directo Live at Third Man Records y un libro titulado I Drive a Valance, que contenía letras de canciones y dibujos. Su último disco de estudio llegó hace casualmente seis años, cuando en 2013 publicó Dream River.