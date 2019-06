Bilbao BBK Live 2019 presenta horarios y programación paralela

Menos de un mes es lo que resta para que el monte Kobeta vuelva a moverse al ritmo del Bilbao BBK Live. El festival bilbaíno, que celebra su decimocuarta edición los días 11, 12 y 13 de julio, ha presentado este martes los horarios para su próxima edición.

De esta forma, ya sabemos a qué hora actuarán los grandes protagonistas de las tres jornadas del Bilbao BBK Live. El jueves Liam Gallagher lo hará a las 23:15 en el escenario principal, que cambia de nombre a Nagusia. Justo después, Thom Yorke pondrá a prueba su espectáculo ‘Tomorrow’s Modern Boxes’ en el también rebautizado Bestean.

En cuanto a la jornada del viernes, por un lado The Strokes cerrarán a lo grande el escenario principal del Bilbao BBK Live a la 01:35, y por su parte Rosalía actuará un poco antes en el mismo espacio, a las 23:00. El último día, Weezer volverán a tocar en directo en España casi 20 años después clásicos como “Say It Ain’t So” o “Buddy Holly”. La cita con Rivers Cuomo y cía queda reservada para las 22:55 del sábado.

Pero eso no es todo, ya que un total de siete escenarios (incluyendo Basoa y Lasai) vuelven a integrar la oferta musical del Bilbao BBK Live. Además, de tapadillo se han sumado tres últimos nombres a la programación: la mezcla de estilos de The Intergalactic Republic of Kongo el viernes; y la neopsicodelia de Alien Tango y la electrónica pop y ambiental de la belga-caribeña Charlotte Adigéry el sábado.

¡Aquí os dejamos los horarios de la decimocuarta edición de #BilbaoBBKLive! Además se incorporan al cartel Charlotte Adigéry, Alien Tango y The Intergalactic Republic of Kongo; y Slaves cambian el día de su actuación del viernes al jueves. ¡Os esperamos!

Programación paralela

Junto a los horarios de las actuaciones que habrá en el recinto de Kobetamendi, la organización del Bilbao BBK Live ha dado a conocer la programación paralela que se desarrollará los días del festival en diferentes puntos de la ciudad.

El ya mítico programa Bereziak ofrecerá en escenarios situados en las Torres Isozaki, el Arenal, Jardines de Albia y la Gran Vía un total de 11 conciertos que aún no han sido repartidos por días.

¡Llega #Bereziak! Traspasamos Kobetamendi y bajamos a la ciudad. Contaremos con una programación repartida en 4 escenarios, Torres Isozaki Carrefour, Jardines de Albia Cinzano, Arenal Heineken y el escenario frente a la Sala BBK en Gran Vía con un concierto el jueves 11.

Por último, el Bilbao BBK Live ha anunciado por segundo año consecutivo la fiesta de inauguración Akelarre, que tendrá lugar en el camping del festival bilbaíno. Dos sesiones de Nicola Cruz y Tornado Wallace abrirán la edición el día 10 para los y las campistas. El resto de días se anuncia que habrá sesiones sorpresa.