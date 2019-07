Con los horarios ya sobre la mesa, queda claro que el Bilbao BBK Live está a punto de volver al monte Kobeta. Una vez pasado el festival urbano Hirian, celebrado por tercer año consecutivo, la organización del evento ya se prepara para la decimocuarta edición del macrofestival bilbaíno.

Liam Gallagher, The Strokes y Weezer se subirán al escenario principal del Bilbao BBK Live los días 11, 12 y 13 de julio, evidenciando una apuesta clara por las guitarras en su parte alta. También habrá ritmos sintéticos y urbanos, pero el dominio de las seis cuerdas en esta edición es fácil de apreciar y da la oportunidad de analizar su letra media y pequeña en busca de 10 recomendaciones para los amantes de este instrumento. Y ojo, porque han quedado cosas en el tintero como Suede, Idles, Cala Vento…

Anari

Anari Alberdi es una de las cantautoras más reputadas de la música vasca de los últimos 20 años. Comparada con PJ Harvey o Cat Power, el sonido de Anari es puro sentimiento. Sorprende negativamente que la de 2019 vaya a ser la primera vez de la banda guipuzcoana en los escenarios del Bilbao BBK Live.

El viernes a las 20:50 en el escenario Txiki.

Incompatible con: BROCKHAMPTON y parte de Moxie y Olivia.

Derby Motoreta’s Burrito Kachimba

Si no has oído hablar aún de la banda liderada por Dandy Piraña es que has vivido en una burbuja los últimos 6 meses. El rock andaluz de los 70 tiene en DMBK un revival actualizado con influencias de la neospsicodelia y el rock progresivo. Este 2019 ha visto la luz su esperado debut a través del sello del Primavera Sound.

El jueves a las 18:25 en el escenario Nagusia.

Incompatible con: The Psychotic Monks y parte de Delaporte, Ketiov, Courtesy y Miravalles.

Las Ligas Menores

El grupo argentino vive un momento dulce tras publicar en 2018 su notable segundo esfuerzo: ‘Fuego Artificial’. Comparten sello con otras bandas de la escena alternativa del país sudamericano como Él Mató a un Policía Motorizado o 107 Faunos. Imprescindibles para los seguidores del sonido noventero marca Pavement.

El sábado a las 18:00 en el escenario Firestone.

Incompatible con: Parte de Cupido, Nogen, Serrulla y Alicia Carrera.

Lester y Eliza

El cupo local de la lista lo cubre este proyecto mixto formado en Bilbao pero con miembros de diferentes orígenes. Es a su vez, el segundo grupo del guitarrista de VULK, aunque en Lester y Eliza ofrece su versión más edulcorada y etérea. Tras publicar un irresistible EP en 2018, el cuarteto prepara ya su reválida y compartió en abril el adelanto “Mirror”.

El viernes a las 20:00 en el escenario Firestone.

Incompatible con: Second, Uniforms y parte de Moxie y Muevelocumbia.

Mourn

La banda catalana se estrena también en el Bilbao BBK Live tres álbumes después. Pondrán la vena enérgica con un rock crudo que bebe del grunge, el noise o el post punk. Cuentan con una amplia proyección internacional, mayor incluso que nacional, debido en parte a que, por problemas con su anterior discográfica, no pudieron editar en España su segundo trabajo (‘Ha, Ha, He’, 2016) hasta 2018.

El viernes a las 18:35 en el escenario Nagusia.

Incompatible con: Cecilio G y parte de ANTIFAN, Álvaro Cabana, Moxie y Muevelocumbia.

Perro

La banda murciana se ha convertido en una de las más irreverentes de la escena nacional gracias a las letras indescifrables de sus tres álbumes de estudio. El último, ‘Trópico Lumpen’, llegó el pasado 2018 y supuso un paso evolutivo en el sonido de la banda cambiando guitarras por sintetizadores en ciertos temas y regalando sus dos cortes más extensos hasta la fecha. El rollo nuevaolero le sienta bien a Perro.

El sábado a las 19:35 en el escenario Firestone.

Incompatible con: Nadia Rose, Cala Vento y parte de Tama Sumo y Sacha Mambo.

Shame

Reino Unido es caldo y cultivo de enérgicas bandas de post punk que cada año la prensa británica se encarga de ensalzar lo máximo posible. En 2017 pasó con Idles, este año se está viviendo con Fontaines D.C. y en 2018 ocurrió con Shame. El quinteto londinense pisó firme con su debut ‘Songs of Praise’ y gozan de cierta fama por sus directos que intentarán ratificar en el Bilbao BBK Live.

El sábado a las 23:20 en el escenario Txiki.

Incompatible con: Weezer y parte de DJ Dustin y Ninja.

The Psychotic Monks

Los y las amantes de los sonidos más extremos y sombríos tienen poca oferta en el Bilbao BBK Live, pero desde la letra desconocida de la programación emerge el nombre de The Psychotic Monks. La banda francesa acaba de publicar su segundo álbum de estudio, ‘Private Meaning First’, en el que siguen coqueteando con notables resultados con el noise y el post punk más crudo y tenebroso.

El jueves a las 18:45 en el escenario Txiki.

Incompatible con: DMBK y parte de Ketiov, Courtesy y Miravalles.

The Voidz

Antes de que Julian Casablancas ponga patas arriba Kobetamendi con las primeras notas de “Last Nite”, al cantante de The Strokes le tocará comandar en la primera jornada del festival a su segunda formación. The Voidz presentarán las canciones de su reválida, ‘Virtue’, lanzada en 2018, cuatro años después del debut.

El jueves a las 02:00 en el escenario Txiki.

Incompatible con: Modeselektor Live y parte de Midland y Elena Colombi.

Viagra Boys

Cerramos la lista de recomendaciones con otro de los tapados evidentes de la cercana edición del festival bilbaíno. Los suecos Viagra Boys lanzaron en 2018 su álbum debut, ‘Street Worms’, en el que apuntan con pulcritud hacia el dance punk gamberro y desacomplejado que a buen seguro generará más de un pogo en la última jornada del Bilbao BBK Live 2019.

El sábado a las 20:30 en el escenario Txiki.

Incompatible con: Nathy Peluso y parte de Tama Sumo, Sacha Mambo y Phuong Dan.