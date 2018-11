Bienvenido a los 90: ¡Gracias Pasajero!

A veces no somos conscientes de todo lo que la música nos da en nuestro día a día. No reparamos en que siempre está y que no pide nada a cambio. El programa de hoy de Bienvenido a los 90 está dedicado a Dani, Edu, Josechu y Javi por todo lo que nos han dado a lo largo de estos tres discos (aka obras de arte).

Con la participación de Virginia Díaz, Manuel y Roi Cabezalí, Miguel Ángel Barquero, Alice Wonder, Zaca Furinyaki, Javi & Angus, Ed is Dead, Isa Arias, Javi, Dani Cabezas y Víctor Calderón.

Lo que sonó:

01. Hombres Tristes

02. Borro mi nombre

03. Intocables

04. Plan B

05. Respira

06. Parque de atracciones

07. La ciudad encendida

08. Detector de latidos

09. Yo tampoco

10. Las 4000 islas

11. Autoconversación

12. La copia de otra copia

13. Francotiradores